Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın 28. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

"TÜM GÜCÜMÜ, SERVETİMİ SANA BIRAKIYORUM!"

Ali Rıza'nın öğrendiği gerçeklerden sonra büyük bir öfke hissettiği tanıtımda ağabeyini kaybetmenin acısıyla Burak Ersoylu, intikam yemini ediyor.

Ali Rıza ve Balaban'ın karşı karşıya geldiği aksiyon dolu anlar heyecanı arttırırken, İhtiyar'ın servetini kime bırakacağı büyük bir merak konusu oluyor.

ARIZA'NIN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin'i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Haşmet, Murat'a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışır. Rukiye ise cesaretini toplayarak, Ali Rıza'ya gerçeği açıklar.

İhtiyar, Ali Rıza'nın kendisine söylediklerinden sonra sürpriz bir karar vererek Burak'ın gücüne güç katar. Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.