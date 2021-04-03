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Arıza 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Arıza 29. bölümde neler olacak?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan dizisi Arıza, 29. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde Ali Rıza'nın harekete geçtiği aksiyon dolu sahneler nefesleri kesecek! İşte şimdiden merakla beklenen Arıza 29. yeni bölüm fragmanı...

Arıza 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Arıza 29. bölümde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın 29. bölüm tanıtımı yayınlandı.

"EN BAŞINDAN BAŞLAYACAĞIZ HER ŞEYE..."

Ali Rıza ve Halide'nin duygusal anlarının ekrana geldiği tanıtımda Ali Rıza'nın harekete geçtiği aksiyon dolu sahneler nefesleri kesiyor. Burak Ersoylu'nun artan gücü dengeleri değiştirirken, İhtiyar'ın fenalaşması dikkat çekiyor. "Ali Rıza, intikamını alabilecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük bir merak konusu.

ARIZA'NIN 29. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali Rıza, Balaban'dan intikamını almış, sıra Burak'a gelmiştir. Burak ise bir yandan sayılı günleri kalan İhtiyar'dan kendisine kalacak güce kavuşmak için yanıp tutuşmakta, bir yandan da Ali Rıza ve Haşmet'in işini bitirme planları yapmaktadır.

Halide'yi, babası ve Ali Rıza arasında bir seçim yapmasını gerektirecek bir ikilemde bırakır. Ali Rıza ve Haşmet ise Burak'ın elde edeceği gücün önüne geçmenin yolunun; sokaktakileri yanlarına çekmek olduğuna karar verir ve aksiyon alırlar.

Ali Rıza babasından kalan defterde bahsi geçen ve gölgelerden biri olan 7 numaranın peşine düşer ancak çok uzaklarda aramasına gerek yoktur çünkü 7 numara Ali Rıza'ya yabancı biri değildir.

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