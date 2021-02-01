Arıza'da 'İhtiyar' sürprizi

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Show TV'nin beğeniyle izlenen ve Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde; İhtiyar'ın sağ kolu Safir'in verdiği görev üzerine Adem Zeyrek'in peşine düşen Ali Rıza onu yakaladı. Daha sonra ise ulaştığı bir diğer isim Balaban'ın peşine düştü ancak aldığı adrese gittiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

Balaban'ı beklerken karşısında Safir'i bulan Ali Rıza büyük bir şaşkınlık yaşarken, asıl büyük sürpriz finalde ekranlara geldi. Burada Ali Rıza, İhtiyar'ı gördü. İhtiyar ve Ali Rıza'nın karşı karşıya olduğu anlar büyük heyecan uyandırırken, İhtiyar'ın Arıza'da dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden akıllarda soru işareti bıraktı. Bir diğer çarpıcı olay ise Muzaffer ve Rukiye Hanım'ın konuşmasında yaşandı. Muzaffer'in, oğlu için endişelerini dile getiren Rukiye Hanım'a Ali Rıza'nın sadece bir emanet olduğunu söylemesi dikkat çekti.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #GEÇMİŞİNİZLERİ'Nİ KONUŞTU

Arıza, dün akşam yayınlanan 20. bölümüyle ABC1 20+'da 5.59 izlenme oranı (reyting),11.09 izlenme payı (share),AB'de 4.93 izlenme oranı (reyting),11.22 izlenme payı (share),Total’de 5.83 izlenme oranı (reyting),11.74 izlenme payı (share) elde etti. #Geçmişinİzleri etiketi ise uzun süre sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

İHTİYAR'IN SAĞ KOLU SAFİR, A.RIZA'YA ULAŞTI

Fuat'ı vurunca İhtiyar'ın adamları tarafından etkisiz hale getirilen Ali Rıza kaçırıldı. Burak ise babasının ölümüyle büyük bir yıkım yaşarken, Fuat'ın cenazesini gözyaşları içinde eve getirdi. Ali Rıza, gözünü hiç bilmediği bir yerde açtı ve burada İhtiyar'ın sağ kolu Safir ile tanıştı.

Ali Rıza'ya ulaşan Safir, ona 48 saat içinde çözmesi gereken zorlu bir görev verdi. Sevdikleriyle tehdit edilen Ali Rıza, Fuat'ın ölmeden önce kendisine söylediği Bursalı iş adamı Adem Zeyrek ismini Safir'e verdi. Safir, bu ismi yakalayıp kaçırması için Ali Rıza'yı görevlendirdi. Aynı ismi Fuat'tan duyan Burak'ın da hedefinde Adem Zeyrek vardı.

Ali Rıza'ya zor görev;

ALİ RIZA, ADEM ZEYREK'İN PEŞİNE DÜŞTÜ

Adem Zeyrek'in peşinde düşen Ali Rıza, onu yakalamak için harekete geçti. Adamı yakalamak için mekanına giren Ali Rıza, aynı ismin peşinde düşen Burak'ın gelmesiyle şoke oldu. Adem kaçmadan Ali Rıza onu yakalamayı başardı. Adem'i galerisine getiren Ali Rıza, aklına takılan konuları öğrenmek için sorular sordu. Fuat'tan aldığı videoda babası Mehmet Emin'in ismini duyan Ali Rıza, Adem'den Mehmet Emin'in de işlerin içinde olduğunu ve bir infazcı olduğunu öğrenince şoke oldu.

Adem Zeyrek operasyonu;

BURAK'A BÜYÜK ŞOK

Fuat Ersoylu'nun ölümünden sonra Burak, içlerindeki hainin kim olduğunu düşünüyordu. Derya ve Burak'ın evliliklerini konuşmak için kurulan masada ise Melek'in sözleri Ersoylular için büyük bir yangının fitilini ateşledi. Burak'ın kızı Derya'yla evlenmesini istemeyen Melek, Murat'ın ailesini sattığı söyledi. Burak'ın duyduklarından sonra ne yapacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

"Abin sattı sizi"

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!