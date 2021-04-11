Arıza neden final yapıyor? Arıza dizisi neden bitti? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın başrolünde yer aldığı dizi Arıza, 30'uncu bölümü ile ekranlara veda ediyor.

ARIZA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Arıza dizisinin neden final yaptığı ise henüz açıklanmadı...

ARIZA'NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali Rıza bunca zamandır dost bildiği Muzaffer ile karşı karşıya gelmiştir. Burak ise uğradıkları baskın yüzünden hayalini kurduğu güce kavuşamamanın hayal kırıklığını yaşamaktadır. Bu baskında ayrıca, verdikleri kayıpların yanı sıra can yoldaşı Fiko da ağır yaralanmıştır. Burak ve Muzaffer, depodan çalınan paraların izini sürmenin bir yolunu bulurlar. Haşmet ve Ali Rıza ise bu savaşı kökünden bitirmenin planlarını yaparken, Halide başlarına bir şey gelirse diye endişelenmektedir. Üstelik Halide’nin Ali Rıza’ya söylemesi gereken çok önemli bir haberi vardır. Bu son savaş için silahlar kuşanılırken Ali Rıza, yaşaması için bir sebebi daha olduğunu öğrenecektir.