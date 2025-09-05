Arızayı tespit etmek için motorun içine bindi!
Düzce Çilimli'de bir kişi arızayı bulmak için ustayı motorun içine bindirdi, kaput açık ilerledi
Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir kişi, aracından gelen sesi dinlemesi için ustayı motorun içine bindirip kaputu açık şekilde ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Düzce’nin Çilimli mevkisinde meydana geldi. Sürücü, aracından gelen sesi dinlemesi için ustayı motorun içine bindirdi. Kaputu açık şekilde ilerleyen otomobil, bir süre ters şeritte gitti.
Trafiği tehlikeye düşüren yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntü, sosyal medyada paylaşılırken, polis ekiplerinin sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.