Arjantin'de binlerce kişi Milei hükümetini protesto etti
Arjantin'de eğitim bütçesinde kesilmeye gidilmesi öğrencilerin tepkisini çekti. Başkent Buenos Aires'te toplanan çoğu öğrenci binlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei'ye tepki gösterdi
Arjantin'de, çoğunluğu öğrenci binlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei'nin eğitim bütçesinde kesintiye gitmesine tepki gösterdi.
Başkent Buenos Aires'teki Plaza de Mayo Meydanı'nda toplanan öğrenci grupları, sendikalar ve çeşitli kuruluşlar, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'ya yürüdü.
Milei'nin eğitim bütçesini kısma kararına karşı çıkan göstericiler, hükümeti protesto etti.
Buenos Aires Üniversitesi'nin büyük destek verdiği gösteriler, çoğunlukla olaysız tamamlandı.
Devlet Başkanlığı Sarayı önünde yoğun güvenlik önlemleri alan polisin, göstericilerle gerginlik yaşadığı görüldü.
Devlet başkanlığı seçimini kazanmasından bu yana sol gruplar ve sendikalarca sıklıkla protesto edilen Milei, daha önceki açıklamalarında birçok bakanlıkta "ciddi" kısıtlamalara gideceğini ve bunun kısa zamanda uygulanacağını bildirmişti.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.