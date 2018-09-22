MFI ile anlaşmanın ardında 1-2 gün süren olumlu hava, kurun yeniden yükselmeye başlamasıyla tam bir ekonomik kaos halini aldı. Ekonomik krizle kırılan Arjantin'de Salı günü dev bir grev var. Greve katılacak işçiler dolayısıyla gün boyunca hiçbir toplu taşıma aracı çalışmayacak. Greve diğer küçük çaplı özel ulaşım araçları sahiplerinin de destek vermesiyle Salı günü hayatın tamamen durma noktasına gelmesi bekleniyor.

Ulusal Toplu Taşıma Birliği Çalışanları Sendikası Başkanı Roberto Fernndez, "Her defasında fabrikalar kapanıyor. İşsizlik artıyor. Durum her seferinde daha da karmaşıklaşıyor. Hiçbir diyalog yok. Ekonomi sağlam değil. Hükümet çözüm bulmak için biz sendikalarla bir araya gelmeli" diyerek hükümeti masaya davet etti. Herhangi bir hükümeti yıkmak istemediklerini demokrasiyi saygı duyduklarını ama diyalog arama haklarını sonuna kadar kullanacaklarını duyurdu.

İşçi Sendikası tarafından yapılan genel grev çağrısına pek çok kesimden destek var. Ulaşıma ek olarak, Kamyoncular Sendikası, SMATA (Mekanik İşçileri Sendikası), Bankacılık Çalışanları Sendikası, UoM (Metalurji İşçileri Sendikası), gıda, pasta, ticaret, liman çalışanları, çöp toplama, hava yolları, tekstil, ayakkabı, basın ve dahil pek çok kamu çalışanı greve gidecek. Hastanelerde sadece nöbetçiler göreve devam edecek.

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