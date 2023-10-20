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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Arjantinli futbolcu Papu Gomez'e dopingden 2 yıl men cezası! - Futbol Haberleri

        Arjantinli futbolcu Papu Gomez'e dopingden 2 yıl men cezası!

        Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Alejandro Papu Gomez, doping yaptığı gerekçesiyle iki yıl men cezası aldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:16
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        İtalya Serie A ekibi Monza'da forma giyen Papu Gomez'in dopingli çıktığı belirtildi.

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        Basına yansıyan haberlere göre, Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce alınan numunesinde yasaklı madde tespit edilen 35 yaşındaki oyuncu, iki yıl futboldan men edildi.

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        Geçen sezon formasını giydiği Sevilla'nın kulüp doktorlarına danışmadan oğluna ait çocuk şurubu içen Arjantinli futbolcu, testin pozitif çıkmasına gerekçe olarak şurubu gösterdi.

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        UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın, transfer döneminin son gününde sözleşmesini feshettiği Papu Gomez eylül ayında İtalyan ekibi Monza ile sözleşme imzalamıştı.

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        35 yaşındaki Papu Gomez'in bu ceza sonrası futbolu bırakma kararı aldığı iddia edildi. Papu Gomez, Arjantin ile 2022'de Dünya Kupası sevinci yaşamıştı.

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