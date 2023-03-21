Arka ayakları felçli olan kuzuya çocuk gibi bakıyorlar

Biberonla süt vermiyoruz. Ben olmadığım zaman annem, ağabeyim, yengem ve yeğenlerim bakıyor. Biz ona, o da bize çok alıştı. Bizi üzen tarafı ise arka ayaklarının felçli olmasıdır. Buradan yetkililerden, hayırseverlerden kuzumuz için yürüteç istiyoruz. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur" dedi.