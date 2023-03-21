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Arka ayakları felçli olan kuzuya evde çocuk gibi bakıyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 ay önce arka ayakları felçli olarak doğan ve ‘Boncuk’ ismi verilen kuzuya ev ortamında çocuklar gibi bakılıyor

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İHA
  • Arka ayakları felçli olan kuzuya çocuk gibi bakıyorlar

    Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Güveç köyünde yaşayan Akdoğan ailesi, felçli doğan kuzuyu evlerine alarak bakmaya başladı.

     
  • Arka ayakları felçli olan kuzuya çocuk gibi bakıyorlar

    İHA'nın haberine göre 3 ay önce dünyaya gelen, fakat felçli durumda olduğunu gören Akdoğan ailesi, kuzuyu evlerine alarak en güzel şekilde bakımını yapıp biberonla besliyor.

     
  • Arka ayakları felçli olan kuzuya çocuk gibi bakıyorlar

    Aile bireyleri ile iç içe yaşayan kuzu, sofrada bile aileye eşlik ediyor. Arka ayaklarını kullanamayan kuzu, günün 24 saatini aileyle geçirerek onlarla birlikte yatıyor.

     
  • Arka ayakları felçli olan kuzuya çocuk gibi bakıyorlar

    Kuzunun ailenin bir ferdi olduğunu belirten Hasan Akdoğan, "3 ay önce kuzumuz felçli bir şekilde doğdu. Arka ayakları felçli olduğunu ve kullanmadığını gördük. Bizde o felçli durumunda dolayı ahırda bırakmadık, hemen eve alıp bakmaya başladık. 3 aydır bir çocuk gibi bakıyoruz.

     

     
  • Arka ayakları felçli olan kuzuya çocuk gibi bakıyorlar

    Biberonla süt vermiyoruz. Ben olmadığım zaman annem, ağabeyim, yengem ve yeğenlerim bakıyor. Biz ona, o da bize çok alıştı. Bizi üzen tarafı ise arka ayaklarının felçli olmasıdır. Buradan yetkililerden, hayırseverlerden kuzumuz için yürüteç istiyoruz. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur" dedi.
  • Arka ayakları felçli olan kuzuya çocuk gibi bakıyorlar
  • Arka ayakları felçli olan kuzuya çocuk gibi bakıyorlar
  • Arka ayakları felçli olan kuzuya çocuk gibi bakıyorlar
  • Arka ayakları felçli olan kuzuya çocuk gibi bakıyorlar
  • Arka ayakları felçli olan kuzuya çocuk gibi bakıyorlar
  • Arka ayakları felçli olan kuzuya çocuk gibi bakıyorlar
  • Arka ayakları felçli olan kuzuya çocuk gibi bakıyorlar
  • Arka ayakları felçli olan kuzuya çocuk gibi bakıyorlar

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