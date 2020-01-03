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Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar 538. bölüm ne zaman? 3 Ocak Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar neden yok? Sorusu bu akşam dizinin dizinin yeni bölümünü izlemek için ekran başına geçen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünü bekleyenlere kötü haber geldi. 3 Ocak Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar yer almıyor. Peki Arka Sokaklar 538. bölümü ne zaman yayınlanacak?

Arka Sokaklar

Arka Sokaklar 538. yeni bölümü bu akşam neden yok? Arka Sokaklar bu akşam var mı? Soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Her sene yeni yıl zamanı dizilerin yeni bölümleri bir süre yayınlanmıyor. Bu akşam yayınlanacak olan Arka Sokaklar'da bu dizilerin arasında yer alıyor.

DİZİLER NEDEN YOK?

Diziler yeni yılda yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. Yarında itibaren TRT 1 dizileri hariç diğer kanallarda yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı ilan edildi.

DİZİLER KAÇ HAFTA YOK?

Dizilerin kaç hafta yayınlanmayacağıyla ilgili, yayıncı kuruluşlardan resmi bir açıklama yapılmadı. Dizilerin şimdilik sadece bu hafta olmadığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta bir değişiklik olursa ayrıntılar haberlerimizde olacak.,

3 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Tarzan Efsanesi (yabancı sinema)
22.15 Hekimoğlu (tekrar)

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