Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Arka Sokaklar son bölüm izle! Kanal D Arka Sokaklar 624. bölüm full tek parça izle
ABONE OL

Arka Sokaklar son bölüm izle! Kanal D Arka Sokaklar 624. bölüm full izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 16. sezonuyla izleyicisiyle buluşan televizyonun en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar 624. bölümüyle yayınlandı. Arka Sokaklar dizisi son bölümüyle yine izleyicilerini ekran başına kilitledi. Dizinin takipçileri Arka Sokaklar 624. bölümü araştırıyor. İşte Arka Sokaklar 624. bölüm full izle!

Arka Sokaklar son bölüm izle! Kanal D Arka Sokaklar 624. bölüm full tek parça izle

Erler Film yapımcılığında her hafta cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar dizisi bu akşam 624. bölümüyle ekrandaydı. Senarosunu Ozan Yurdakur ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı Arka Sokaklar dizisinde heyecan durulmuyor. Diziseverler 22 Nisan akşamı ekrana gelen Arka Sokaklar 624. son bölümü araştırıyor. İşte Arka Sokaklar son bölüm hakkında merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Lena’yı bulan Engin, acıdan bayılan kadını hastaneye götürür. Bu sırada Engin’e bir türlü ulaşamayan Başak bir terslik olduğundan şüphelenmektedir. Lena’yı peşindeki Ruslardan kurtarmak isteyen Engin kendisini tehlikeye atacaktır.

Mazlum’un ölümünden derinden etkilenen Mesut, Gazi’nin Yeri’ni devretmek ister. Birkaç adayla görüşse de güvenebileceği biri çıkmaz. Nihayet Tunç kafeye ortak olmak isteyen bir alıcı bulur. Bu kişi herkesi şaşırtacaktır.

Nazlı ve İlyas evlenmek üzere olan genç ve mutlu bir çifttir. Derken Nazlı’nın cesedi bulunur. İlyas ise kayıptır. Okların damadı gösterdiği bu olayda ekibimiz bir an önce olayı çözmeli ve suçlu kişiyi parmaklıkların ardına göndermelidir.

ARKA SOKAKLAR 624. BÖLÜM İZLE!

Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölümünü aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ŞOK KARAR! Gelinim Mutfakta kim elendi ve haftanın kazananı kim oldu? 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim bilezik, çeyrek altın aldı?
TELEVİZYON Gelinim Mutfakta'da şoke eden karar!
Survivor yeni takımlar belli oldu! Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oluştu? İşte Survivor yeni Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları
TELEVİZYON Survivor'da yeni takımlar belli oldu!
Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 133.son bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izleme ekranı
TELEVİZYON Bir Zamanlar Çukurova son bölüm yayınlandı!
Afara konukları belli oldu! Afara 2.bölüm konukları kimler?
TELEVİZYON Afara'nın bu haftaki konukları belli oldu!
Camdaki Kız 40. bölüm tek parça izle! Kanal D Camdaki Kız 40. bölüm full kesintisiz hemen izle! Camdaki Kız yeni fragman yayınlandı mı?
TELEVİZYON Camdaki Kız 40. son bölüm izle!
Survivor yeni takımlar ve yarışmacılar belli oldu! 2022 Survivor Mavi ve Kırmızı takım yeni yarışmacıları kimler?
TELEVİZYON Survivor'da kader anı! Yeni takımlar...
'Aziz' 22. bölüm tanıtımları: Zor süreç başlıyor!
TELEVİZYON 'Aziz' için zor süreç başlıyor!
İyilik dizisi ne zaman yayınlanacak? İyilik dizisi uyarlama mı ve hangi ilde, nerede çekiliyor? İyilik dizisi oyuncuları ve konusu
TELEVİZYON İyilik dizisi yayın hayatına başlıyor!
Mahkum Cemre öldü mü, diziden ayrıldı mı? Mahkum Cemre'yi oynayan Seray Kaya kimdir?
TELEVİZYON Mahkum Cemre öldü mü, diziden ayrıldı mı?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle! TRT 1 Barbaroslar 28.son bölüm tek parça izle! 21 Nisan 2022 Barbaroslar son bölüm izle
TELEVİZYON Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm yayınlandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.