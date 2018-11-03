Arminia Bielefeld - St. Pauli maçı öncesi rakamlar

Arminia Bielefeld ve St. Pauli, 04 Kasım 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. Maç öncesi Arminia Bielefeld 12 puanla 14. sırada, St. Pauli 19 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Arminia Bielefeld, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. St. Pauli, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 490 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arminia Bielefeld kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, St. Pauli sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Arminia Bielefeld önceki hafta Sandhausen mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

St. Pauli ise Duisburg karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Arminia Bielefeld, 11 gol attı ve 11 gol yedi.

St. Pauli, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St. Pauli 6 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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