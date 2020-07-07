DHA

Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir inşaat alanında oyun oynayan çocukların, bir kız çocuğuna ait ceset gördüklerini söylemeleri üzerine vatandaşlar polise haber verdi.

Vatandaşlar inşaatın çevresinde toplanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis, inşaat içinde arama yaptı.

DHA'nın haberine göre; yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı. Polisin inşaat içinde arama yaptığı sırada dışarıda toplanan vatandaşlar yapılan çalışmaları film gibi izledi.

Bu sırada koronavirüs önlemlerine karşı alınması gereken sosyal mesafe kuralı da hiç sayıldı.