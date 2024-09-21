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        Haberler Gündem İstanbul Arnavutköy’de kereste atölyesinde çıkan yangında 1 kişi öldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Arnavutköy’de kereste atölyesinde yangın: 1 ölü

        Arnavutköy'de kereste atölyesinde çıkan yangında yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 06:57 Güncelleme: 21.09.2024 - 06:57
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        Kereste atölyesinde yangın: 1 ölü
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        Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı Caddesi'ndeki tek katlı kereste atölyesinde sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        Yangın sırasında 2 ay önce atölyede çalışmaya başladığı öğrenilen yabancı uyruklu Muhammed C. (17) yaşamını yitirdi.

        Ekiplerin çalışması sonrası kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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