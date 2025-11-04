Arnavutluk muhalefeti ABD Başkanı Trump'ın kampanya ekibini tutmuş

ABD merkezli New York Times gazetesinin bir mali rapora dayandırdığı haberine göre Arnavutluk muhalefetinden Demokrat Parti, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarına 1.6 milyon dolar ödeme yaptı.

Ödemenin yapılma amacının mayıs ayında gerçekleşen Arnavutluk parlamento seçiminde muhalefet partisine strateji geliştirmek olduğu belirtildi.

Arnavutluk seçim komisyonuna sunulan raporda, Arnavutluk Demokrat Partisi, Trump'ın 2024 kampanyasının yönetimine yardımcı olan Chris LaCivita'nın danışmanlık şirketine toplam 1,62 milyon dolardan fazla ödeme yaptığını ve Trump'ın siyasi faaliyetlerine danışmanlık yapan Tony Fabrizio'nun şirketine anketler için yaklaşık 65 bin dolar ödediğini açıkladı.

Kampanya ekibi zafere yetmedi

Arnavutluk Demokrat Partisi, LaCivita ve Trump'ın 2016 kampanyasını kısa bir süre yöneten Paul Manafort'un, parti lideri eski Cumhurbaşkanı Sali Berisha'yı Trump benzeri bir figür olarak konumlandırma çabalarına rağmen, mayıs seçimlerinde ağır bir yenilgi aldı.

Sosyalist Parti lideri Edi Rama yüzde 53 alırken, Berisha yüzde 32'de kaldı ve 14 puanlık bir çöküş yaşadı.

Rapora göre, Arnavutluk para birimi cinsinden listelenen ödemeler, şubat ortasından mayıs sonuna kadar dört aydan kısa bir süre içinde yapıldı.

LaCivita, Fabrizio ve Manafort ile birlikte Arnavutluk'ta bir ekipte çalıştı. Üçlü, geçen sonbaharda Trump'ın zaferinden bu yana diğer yurtdışı kampanyalara ekip olarak hizmetlerini sunuyor.

Kampanya sırasında Demokrat Parti lideri Berisha'yı desteklemek için Arnavutluk'a birçok kez seyahat eden LaCivita, yorum yapmayı reddetti. Manafort ve Fabrizio ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

LaCivita ve Manafort, Berisha'yı, milyarder büyük bağışçı George Soros ve eski Başkan Joseph R. Biden Jr. yönetimi de dahil olmak üzere, yurt içi rakipleri ve ABD'li Demokratlar tarafından düzenlenen bir cadı avının kurbanı olarak gösterdi.

Berisha, Arnavutluk'ta bir emlak anlaşmasıyla ilgili yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya ve eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in açıklamasına göre, 2021'de Biden yönetimi tarafından "önemli yolsuzluk" nedeniyle yaptırım uygulandı. Blinken, Berisha'yı kamu fonlarını zimmetine geçirmek ve gücünü müttefiklerini ve ailesini zenginleştirmek için kullanmakla suçladı.

Berisha'nın partisi, Başbakan Edi Rama'nın iktidardaki Sosyalist Partisi'ne yenildikten sonra seçimlerin hileli olduğunu iddia etmişti.