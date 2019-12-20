Arpa Şehriye Salatası nasıl yapılır? Salatalar her menünün yanında yer alan rengarenk görüntüsüyle iştah kabartır. Her çeşit malzemeden salata yapılabilir. Diyet yapanlar için doyurucu ve besin değerleri yüksek olan salatayı bir de Arpa şehriyeli versiyonunu deneyelim.

Arpa şehriye salatası malzemeler:

2 su bardağı arpa şehriye

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı su

Tuz

4-5 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Bir tutam dereotu

1 kutu konserve mısır

4-5 adet kornişon turşu

Limon suyu

Zeytinyağı

Arpa şehriye yapılışı: