Arpa Şehriye Salatası nasıl yapılır? Salatalar her menünün yanında yer alan rengarenk görüntüsüyle iştah kabartır. Her çeşit malzemeden salata yapılabilir. Diyet yapanlar için doyurucu ve besin değerleri yüksek olan salatayı bir de Arpa şehriyeli versiyonunu deneyelim.
Arpa şehriye salatası malzemeler:
- 2 su bardağı arpa şehriye
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 su bardağı su
- Tuz
- 4-5 dal taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- Bir tutam dereotu
- 1 kutu konserve mısır
- 4-5 adet kornişon turşu
- Limon suyu
- Zeytinyağı
Arpa şehriye yapılışı:
- Sıvı yağ içerisinde arpa şehriyeleri kavurun.
- Sıcak su ve tuz ekleyerek pilavı pişirin.
- Pişen pilavı soğumaya bırakın.
- Bütün yeşillikleri ince ince kıyın.
- Turşuları ve kırmızıbiberi ufak ufak doğrayın.
- Soğuyan arpa şehriyeyi malzemelerin içerisine katarak karıştırmaya başlayın.
- Afiyet olsun.
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