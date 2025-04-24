Arsenal: 2 - Crystal Palace: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında Arsenal, evinde Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldı. Kiwior ve Trossard ile iki kez öne geçmesine rağmen Eberechi Eze ve Jean-Philippe Mateta'nın gollerine engel olamayan Arsenal, haftayı 67 puanla 2. sırada tamamladı. Bir maçı eksik olan ve Arsenal'in 12 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Liverpool, 27 Nisan Pazar günü karşılaşacağı Tottenham'dan en az bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında Arsenal, evinde Crystal Palace'ı konuk etti. Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Arsenal, 3. dakikada Jakub Kiwior'un golüyle öne geçti. Crystal Palace, 27. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle eşitliği sağladı. Leandro Trossard, 42. dakikada Arsenal'i öne geçiren golü attı. 83. dakikada ise Jean Philippe Mateata, Crystal Palace'a 1 puanı getiren golü kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte puanını 67'a yükselten Arsenal, 1 maç fazlasıyla Liverpool ile arasındaki puan farkını 12'ye indirdi. Lider Liverpool, 27 Nisan'da Anfield'da konuk edeceği Tottenham'a karşı en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Öte yandan ligin rahat ekiplerinden 12. sıradaki Crystal Palace ise puanını 45'e yükseltti.
Arsenal, gelecek hafta Bournemouth'u ağırlayacak. Crystal Palace ise evinde Nottingham Forest'ı konuk edecek.