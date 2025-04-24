Arsenal: 2 - Crystal Palace: 2 | MAÇ SONUCU İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında Arsenal, evinde Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldı. Kiwior ve Trossard ile iki kez öne geçmesine rağmen Eberechi Eze ve Jean-Philippe Mateta'nın gollerine engel olamayan Arsenal, haftayı 67 puanla 2. sırada tamamladı. Bir maçı eksik olan ve Arsenal'in 12 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Liverpool, 27 Nisan Pazar günü karşılaşacağı Tottenham'dan en az bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Habertürk Giriş: 24.04.2025 - 00:33 Güncelleme: 24.04.2025 - 00:38 facebook

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