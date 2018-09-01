Arsenal Kyiv - Zorya Lugansk maç önü

Ukrayna Premier Lig heyecanı devam ediyor. Arsenal Kyiv, 02 Eylül 2018 Pazar günü Zorya Lugansk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. 4 puanlı Arsenal Kyiv 12. sırada bulunuyor, Zorya Lugansk 8 puana sahip ve 6. sırada. Arsenal Kyiv, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Zorya Lugansk son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 725. İddaa'da Arsenal Kyiv kazanır 4.00, berabere biter 3.10, Zorya Lugansk kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Arsenal Kyiv son hafta oynanan Illichivets Mariupol maçında 2-1 yenildi.

Zorya Lugansk ise Volyn Lutsk karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Arsenal Kyiv, 2 gol attı ve 5 gol yedi.

Zorya Lugansk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Zorya Lugansk, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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