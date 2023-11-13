15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı

15 yaşındaki çocuk babasından izinsiz aldı, 5 yaşındaki çocuk öldü
Erzurum'da babasından izinsiz aldığı otomobille gezintiye çıkan 15 yaşındaki çocuk, sokakta oynayan 5 yaşındaki Mehmet Erdem'e çarptı. Ağır yaralanan Erdem, hastanede yaşamını yitirdi
Erzurum'da Hüseyin P.'nin (15), otomobille çarptığı Mehmet Erdem (5) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta meydana geldi.
SOKAKTA OYNAYAN MEHMET'E ÇARPTI
Şehir dışında bulunan babasına ait otomobille gezintiye çıkan Hüseyin P., sokakta oynayan Mehmet Erdem'e çarptı.
AĞIR YARALANAN ÇOCUK KURTARILAMADI
Ağır yaralanan çocuk yakınları tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ancak Erdem, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, otomobili kullanan Hüseyin P.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.