Kastamonu'da patlayan torpil imamın elini kopardı Kastamonu'da tam bir facia yaşandı. Kentte bir köyde imam olarak görev yapan Ahmet Hulusi Eren, bahçesinde bulunan kayayı kırmak için torpil kullandı. Ancak bir anda patlayan torpil, Eren'in elinin kopmasına neden oldu

Anadolu Ajansı Giriş: 13.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:17 facebook

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