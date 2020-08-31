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Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı ve kılıç ve mızraklarıyla tarihe ışık tutan Arslantepe Höyüğü'nde kazılar devam ediyor.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, bölgede bu yılki kazı çalışmalarının tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 20 gün yapılmasına karar verildi. Kazı heyeti, 4 Eylül’de yapacağı son çalışmayla bu yılki kazıyı tamamlayacak.

Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı’na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititler’den Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyetin izlerini de bünyesinde barındıran Arslantepe’deki kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli

Restelli, pandemi süreci olsa da kazı çalışmaları için Arslantepe Höyüğü’nde olduklarını ifade ederek, Arslantepe’nin kendileri ve Malatya için çok önemli olduğunu ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle küçük bir ekiple, 20 gün süreli bir kazı çalışması yapacakları bilgisini veren Francesca Balossi Restelli, eski kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane’nin emekli olmasının ardından kazı heyeti başkanı olarak görev yaptığını kaydetti.

Prof. Dr. Marcella Frangipane ile Arslantepe Höyüğü’nde 20 yıl çalıştığını anımsatan Restelli, Marcella ile çalışmaktan ve burada kazı çalışmalarına devam etmekten onur duyduğunu belirtti.

Balossi Restelli, 2014’te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye dahil edilmesi için UNESCO’nun kararını beklediklerini kaydederek, “Kovid-19’dan dolayı karar daha gelmedi. Umarım erken bir bilgi verilecek” diye konuştu.

Bu kazı döneminde Ortaçağ dönemine ait bir mezarlığı kazdıklarını kaydeden Restelli, “53 mezar çıktı. Boncuklarla bilezikler bulduk. Küçük ama çok güzel buluntular çıktı. O buluntuları birkaç gün sonra müzeye vereceğiz. Sarayda da incelemeler yaptık. Fotoğraf çektik, kontrollerini yaptık, şuan her şey sağlam ve iyi, hiçbir sıkıntı yok. Bu sene kazı böyle oldu ama memnunuz. Seneye uzun bir kazı yapacağız. Normalde burada 2-2,5 ay kalıyoruz ve büyük bir ekibimiz var. Çünkü hem Geç Kalkolitik hem de Neolitik kazı çalışmaları yapıyoruz. İnşallah seneye her işe tekrar başlayacağız” dedi.

Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, “Bu sene özel bir buluntu var mı?’ sorusuna, “En güzel parçalar bence kolyeler. Ortaçağ dönemine ait bebek mezarından cam kolye buluntuları çıktı. 5 mezardan kolye ve bilezik çıktı. Renkli, çok güzel değişik cam kolyeler bulundu. Bir mezarın içerisinde Ortaçağ dönemine ait MS1050 tarihine ait sikke çıktı” cevabını verdi.

Binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edilmesi süreciyle ilgili ise Çin’de yapılması planlanan toplantının pandemiden dolayı yapılmadığı, ertelenen toplantının ne zaman yapılacağının ise henüz belli olmadığı bildirildi.