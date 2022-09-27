Arter'de Ekim ayında 3 farklı atölye

Her yaştan sanatseverin yaratıcı süreçleri deneyimlemelerini amaçlayan Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen Yetişkin Atölyeleri, katılımcıları çeşitli üretim yöntemleri ve malzemelerle çalışmaya davet ediyor. Atölyeler, katılımcıların kendi ifade dillerini sanat yoluyla keşfetmelerini, form ve içerik arasındaki ilişkileri araştırmalarını amaçlıyor. Yetişkin Atölyeleri, Ekim ayında 'Ada Gezisi', 'İp Atölyesi', 'Kimlik Bulmaca' başlıklı üç farklı çalışmayla devam ediyor.

“ADA GEZİSİ”

Genco Devrim Barikan’ın yürütücülüğünde gerçekleşecek “Ada Gezisi” etkinliği, kendisinin de yaşadığı Büyükada’yı, Arter’de devam eden Locus Solus başlıklı grup sergisinde irdelenen “doğa” ve “ada” kavramlarından yola çıkarak, eleştirel bir rehberli tur ile yorumlamayı amaçlıyor. İki güne yayılan etkinliğin ilk günü, 1 Ekim 2022 Cumartesi Arter binasında, Locus Solus sergisi kapsamında sergilenen yapıtlardan bir seçkiyi katılımcıların yorumlarına açarak tartışmayı hedefliyor.

Genco Devrim Barikan

Etkinliğin 2 Ekim 2022 Pazar günü Büyükada’da gerçekleşecek ikinci kısmı ise adanın coğrafi ve turistik olduğu kadar siyasi, kültürel, sanatsal ve mitolojik birtakım unsurlarını, çeşitli tarihsel ve güncel tartışmalar çerçevesinde ele alacak. Locus Solus sergisine paralel olarak, şehirden ve anakaradan tamamıyla bağımsız bir adanın mümkün olup olmayacağını sorgulayan etkinlik, katılımcıları Büyükada’yı farklı bir perspektiften görmeye ve beraberinde “ada”, “doğa”, “turizm”, “sayfiye” gibi kavramları felsefi bir mercekten düşünmeye davet ediyor. Başlangıç saati 11:00 olan atölyeye katılım için herhangi bir bilgi birikimi veya deneyim gerekmiyor.

“İP ATÖLYESİ”

Başak Bugay’ın yürütücülüğünde, 8 Ekim 2022 Cumartesi günü 14:00’te Arter’in Atölye alanında gerçekleşecek “İp Atölyesi” sanatçının Koyun Koyuna başlıklı grup sergisinde yer alan Pantolon adlı yapıtından yola çıkıyor. Bugay’ın terakota, kumaş ve elyaf kullanarak ürettiği eserinde karşımıza çıkan figür, uykunun en kırılgan ânında bütünlüğünü, güvenliğini ve mahremiyetini koruyarak ayakta kalma çabasını mümkün kılan bir araç olarak ipi ön plana çıkarıyor.

Başak Bugay

Nesnelerin soyut temsilleri üzerine düşünmeye ve yaratıcı bir sürece ortak olmaya davet eden “İp Atölyesi”nde, katılımcılar önce Koyun Koyuna sergisini gezerek Pantolon başlıklı eseri inceleyecek. Ardından “sanatsal yaratıcılığın kökeni nedir”, “hangi gereksinimleri kapsar”, “nesneler nasıl kavramlara dönüşür” ve “soyut düşünceyle pratik arasındaki ilişki nasıl kurulur” gibi sorulara cevap arayacak katılımcılar, atölye süresince bedenlerini, bulundukları mekândaki nesneleri ve yanlarında getirdikleri bir özel eşyayı üretimlerine dahil edebilecek.

“KİMLİK BULMACA”

Gökhan Deniz’in yürütücülüğünde, 22 Ekim 2022 Cumartesi günü 14:00’te Arter’in Atölye alanında gerçekleşecek “Kimlik Bulmaca” başlıklı atölye çalışması ise sanatçının Koyun Koyuna sergisinde yer alan Ses Çıkarma! isimli serisine ait eserinden ve bu eserde betimlenen figürden yola çıkıyor.

Gökhan Deniz

“Kime karşı susmak zorundayız?” ve “Kendimize karşı ne kadar süre sessiz kalabiliriz?” gibi soruları gündeme getiren bu bulmacada kişilerin kimliği, resmi vatandaşlık sorularıyla değil; yaşantıları ve deneyimleriyle şekilleniyor.

Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelerin biletleri Arter’den temin edilebilir; biletler@arter.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırılabilir.