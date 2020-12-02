

Gerekli sağlık önlemleriyle yeniden açılan Arter, sergiler etrafında şekillenen çevrimiçi etkinliklerini de sürdürüyor. Arter Öğrenme Programı kapsamındaki Çocuk Atölyeleri Aralık ayı boyunca Cumartesi günleri çevrimiçi ortamda gerçekleşmeye devam ediyor.

“Gölgelerin Gücü Adına!”

“Gölgelerin Gücü Adına!” başlıklı çevrimiçi çocuk atölyesi, 5 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 11:00’de düzenlenecek. 6–9 yaş aralığındaki çocukların katılımına açık olan atölye, Arter’in Dinleyen Gözler İçin başlıklı sergisinde yer alan yapıtlardan yola çıkıyor. Işığın ve gölgenin etkilerinin gündelik nesneler aracılığıyla keşfedileceği çalışmada, çocuklar kâğıt üzerinde gölge oluşturma deneyleri yapacak; çizimleriyle biçim, mesafe ve boşluk kavramlarını yorumlayacaklar. Çocuklar atölyede farklı boyutlarda iki adet bardak ve iki adet oyuncak, el feneri, boya kalemleri, resim kâğıdı, kurşunkalem kullanacaklar. Katılımcıların çalışma ortamının loş olması öneriliyor.

“Hamur Çanaklar: Bir, İki, Üç!”

4–6 yaş aralığındaki çocukların katılımına açık olan “Hamur Çanaklar: Bir, İki, Üç!” atölyesi 12 Aralık 2020 Cumartesi günü gerçekleşecek. Atölye, Alev Ebüzziya Siesbye’nin Arter’de devam edenTekerrürbaşlıklı sergisindeki yapıtlardan ilham alıyor. Sergilenen yapıtlar arasındaki farklar üzerine bir sohbetle başlayacak çalışmada, çocuklar tekrar eden hareketlerle oyun hamurlarını şekillendirecek ve tekrarlayan biçimler arasındaki farkları bulacaklar. “Hamur Çanaklar: Bir, İki, Üç!” atölyesinde çocuklar oyun hamurları, kürdan, küçük boncuklar ve isteğe bağlı olarak sim kullanacaklar.

“Gökkuşağı Bilimi”

7–11 yaş aralığındaki çocuklar için 19 Aralık2020 Cumartesi günü gerçekleşecek çevrimiçi “Gökkuşağı Bilimi” atölyesi Arter’in Gökcisimleri Üzerine başlıklı sergisindeki yapıtlardan yola çıkıyor. Işığın kırılması ve yansımasıyla ilişkili yapıtlardan ilham alan çalışmada, çocuklar gündelik hayatı bilimsel bir yaklaşımla ele alarak, çeşitli malzemeler aracılığıyla gökkuşağının renklerini oluşturma deneyleri yapacaklar. Daha sonra bu renkleri kâğıda aktararak kendi resimlerini üretecek olan çocuklar, çalışmada resim kâğıdı, boya kalemleri, CD, el feneri, bir bardak su, makas, bant ve büyüteç kullanacaklar. “Gökkuşağı Bilimi” atölyesi için katılımcıların mümkün olduğunca güneş ışığı alan bir ortamda çalışmaları öneriliyor.

“Renk Renk Notalar”

26 Aralık 2020 Cumartesi günü gerçekleşecek çevrimiçi “Renk Renk Notalar” atölyesi ise, 6–9 yaş aralığındaki çocuklar için düzenleniyor.Atölye, Arter’in Dinleyen Gözler İçin başlıklı sergisinde yer alan, farklı nota gösterimleriyle ilişkili yapıtlardan ilham alıyor. Çalışmada, gündelik hayatta işittikleri seslerden yola çıkarak yapıtları yorumlamaya davet edilen çocuklar, notaların yerine renkleri ve desenleri yerleştirerek üretecekleri özgün bestelerle, müziği görselleştirmenin olanakları üzerine düşünecekler. Çocuklar atölyede resim kâğıdı, suluboya, siyah keçeli kalem, kuru boya kalemleri ve cetvel kullanacaklar.

“Hamur Çanaklar: Bir, İki, Üç!”

Saat 11:00’de başlayacak çevrimiçi atölyeler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelere ogrenme@arter.org.tr adresine yazarak kayıt yaptırmak gerekiyor