Erkeklerin de bebek emzirebilmesi için bir 'emzirme kiti' geliştirildi. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bu hormon setinin beş yıl gibi kısa bir süre içinde kullanılmasına izin verilecek. Erkeklerin de emzirmesine olanak sağlayan emzirme kitinin erkeklerde göğüs büyümesine neden olabileceği kaydedildi.

Alınan hormonlar erkeklerde süt kanallarının gelişmesini sağlıyor. Geliştirilen kit, bir empati aracı olarak geliştirildi. Erkekler bu kit ile emzirme konusunda sıkıntı yaşayan eşlerine destek olabilecek.

Devrim niteliğinde olan bu hormon kitinin beş yıl gibi kısa bir süre içinde kullanılabileceği belirtildi.

Ancak erkek sütünün, anne sütü kadar besleyici olup olmadığı henüz belli değil.

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