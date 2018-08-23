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Anne sütünün faydaları nelerdir? İşte anne sütü içinde bulunan besinler

Anne sütü bebekler için ideal beslenme sağlar. Vitamin, protein ve yağın neredeyse mükemmel bir karışımına sahiptir. Bebeğinizin sağlığı için daha iyi bir besin yoktur ve faydalarını saymakla bitmez. Hem bebek hem de anne için bu kadar önemli olan ve doğumdan itibaren 2 yaşına kadar temel besin olan anne sütünün faydaları ile ilgili bilmek istediğiniz tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz...

23.08.2018 - 11:32 | Güncelleme:

Anne sütü, bebeğin büyümesi ve gelişimi için gerekli tüm bileşenleri sağlar. Buna makro besinler (yağlar, karbonhidratlar ve proteinler), mikro besinler (vitaminler ve mineraller) ve gelişim faktörleri (LCPUFA olarak bilinen uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri, büyüme faktörleri ve sitokinler) dahildir. İnsan sütü de, immünoglobulinler ve anti-enfektif proteinler yoluyla enfeksiyonu azaltarak hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, yaşamın ilk altı ayı boyunca tüm bebekler için yegane beslenmenin kaynağı olarak, en az ilk yıl boyunca katı gıdalara ek olarak emzirmeye devam edilmesi ile tavsiye edilir.

ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Anne sütü bebeğinizin virüs ve bakterilerle savaşmasına yardımcı olan antikorlar içerir. Emzirmek bebeğinizin astım veya alerjiye sahip olma riskini azaltır. Ayrıca, hazır mamayla beslenen bebeklerde üst solunum yolu ve bağırsak enfeksiyonları, anne sütü ile beslenen bebeklere oranla daha fazla görülür, çünkü anne sütünde bulunan bazı maddeler bebeği mikrobik enfeksiyonlardan korur.

Anne sütü, en iyi beslenme kaynağıdır. Anne sütündeki birçok bileşen bebeğin enfeksiyon ve hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olur. Anne sütündeki proteinler, inek sütünden daha kolay sindirilir. Anne sütündeki kalsiyum ve demir de daha kolay emilir.

Doğumdan sonraki ilk günlerde memeler, kolostrum adı verilen yoğun ve sarımsı bir sıvı üretirler. Protein bakımından yüksek, şekerde düşük ve faydalı bileşiklerle yüklüdür. Kolostrum ideal ilk süttür ve yenidoğanın olgunlaşmamış sindirim sisteminin gelişmesine yardımcı olur.

Anne sütü, bebeğinizin virüs ve bakterilerle savaşmasına yardımcı olan antikorlarla yüklüdür. Bu özellikle ilk süt olan kolostrum için geçerlidir. Kolostrum, yüksek miktarda immünoglobulin A (IgA) yanı sıra diğer bazı antikorları sağlar. Anne virüslere veya bakterilere maruz kaldığında, antikor üretmeye başlar. Bu antikorlar daha sonra anne sütü içine salgılanır ve besleme sırasında bebeğe geçer. IgA bebeğin bebeğin burnunda, boğazında ve sindirim sisteminde koruyucu bir tabaka oluşturarak hastalanmasını önler.

ANNE SÜTÜNÜN İÇİNDE BULUNAN BESİNLER

Proteinler

Anne sütü iki çeşit protein içerir: peynir altı suyu ve kazein. Yaklaşık% 60'ı peynir altı suyu iken% 40'ı kazeindir. Proteinlerin bu dengesi hızlı ve kolay sindirime izin verir. Formül olarak da adlandırılan suni süt daha büyük bir kazein yüzdesine sahipse, bebeğin sindirimi daha zor olacaktır. Anne sütündeki tüm proteinin yaklaşık% 60-80'i peynir altı suyu proteinidir. Bu proteinler, enfeksiyona karşı mükemmel koruma özelliklerine sahiptir.

Yağlar

Anne sütü de bebeğinizin sağlığı için gerekli olan yağları içerir. Beyin gelişimi, yağda çözünen vitaminlerin emilmesi ve birincil kalori kaynağı için gereklidir. Beyin, retina ve sinir sistemi gelişimi için uzun zincirli yağ asitleri gereklidir. Hamileliğin son trimesterinde beyinde biriktirilir ve ayrıca anne sütünde bulunurlar.

Vitaminler

Anne sütündeki vitamin ve miktarı doğrudan annenin vitamin alımı ile ilgilidir. Bu yüzden vitaminler de dahil olmak üzere yeterli beslenme önemlidir. A, D, E ve K vitaminleri dahil olmak üzere yağda çözünen vitaminler, bebeğin sağlığı için hayati önem taşır. Ayrıca, C vitamini, riboflavin, niasin ve pantotenik asit gibi suda çözünen vitaminler de gereklidir.

Karbonhidratlar

Laktoz insan sütünde bulunan birincil karbonhidrattır. Anne sütü tarafından sağlanan toplam kalorinin yaklaşık% 40'ını oluşturur. Laktoz, midede çok sayıda sağlıksız bakteriyi azaltmaya yardımcı olur, bu da kalsiyum, fosfor ve magnezyum emilimini artırır. Hastalıkla savaşmaya yardımcı olur ve midede sağlıklı bakterilerin büyümesini destekler.

ANNE İÇİN EMZİRMENİN YARARLARI

Emzirmek ekstra kalori yakar, bu yüzden hamilelikte alınan kiloları daha hızlı vermenize yardımcı olabilir. Rahiminizin gebelik öncesi büyüklüğüne dönmesine yardımcı olan ve doğumdan sonra uterus kanamasını azaltabilen hormon oksitosin salgılar. Emzirmek ayrıca meme ve yumurtalık kanseri riskinizi azaltır. Ayrıca osteoporoz riskinizi azaltabilir.

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