Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 26 Temmuz'da bir köpeğin arabanın tamponuna bağlanıp yerde sürüklenerek götürülüşü tüm Türkiye'yi üzmüştü. Olayın, önce sosyal medyaya ardından ise basına yansımasının ardından köpeği aracın tamponunu bağlayıp eziyet eden sürücü Ramazan D. (55), gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Her tarafı yara bere içinde kalan köpek ise Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde tedavi altına alındı.

FETHİYE BELEDİYESİ'NCE TEDAVİ EDİLDİ

Bakım Merkezi'nin sorumlusu Veteriner Emre Kangal tarafından tedavisi yapılan 5-6 yaşlarındaki Kangal cinsi köpekten dün güzel bir haber geldi. Fethiye Belediyesi tarafından sahiplenilen ve 'Aslan' ismi verilen köpeğin zabıta ekibiyle birlikte görev yaptığı belediye tarafından atılan bir tivit ile sosyal medyada duyuruldu.

— Fethiye Belediyesi (@fethiyebelediye) September 1, 2018

'ASLAN'IN YARALARI İYİLEŞTİ

Artık bir kulübesi olan, yemek ve bakımı Fethiye Belediyesi'nce yapılan köpekle ilgili atılan tivitte, "O şimdi zabıta... Geçtiğimiz ay sahibi tarafından büyük bir travma yaşatılarak yaralanan, daha sonra Hayvan Bakım Merkezimizde veteriner hekimlerimizce tedavisi yapılan, hepinizin yakından tanığı dostumuz artık tamamen iyileşti ve Zabıta Müdürlüğümüzün kadrosunda işe başladı" ifadeleri yer aldı. Paylaşılan fotoğraflarda 'Aslan'ın yaralarının büyük bölümünün iyileştiği görüldü.

'TURİZM ZABITASI OLARAK GÖREV YAPACAK'

İki gün önce, 31 Ağustos'ta Zabıta kadrosuna alınan, kendisine ait özel üniformasıyla 'turizm zabıtası' olarak göreve başlatılan 'Aslan'ın, sıcaktan etkilenmemesi için 20.00- 00.00 saatleri arasında kordon, sahil bantları ve rekreasyon alanlarında huzur devriyesinde kullanılacağı bildirildi.

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