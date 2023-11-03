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        Yusufeli'nin iki yakası, yeni yılda 685 metrelik viyadükle bulaşacak

        ARTVİN'deÇoruh Nehri'ne inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli'nin sularına gömülen eski yerleşim yerinde yapılan Yusufeli Viyadüğü'nün bitmesine 200 metre kaldı. AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, "Viyadük, 685 metre uzunluğunda. Bir aksama olmazsa yeni yıl ile burada iki yaka viyadükle bir araya gelecek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:45
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        Yusufeli'nin iki yakası, yeni yılda 685 metrelik viyadükle bulaşacak
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        ARTVİN'deÇoruh Nehri'ne inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli'nin sularına gömülen eski yerleşim yerinde yapılan Yusufeli Viyadüğü'nün bitmesine 200 metre kaldı. AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, "Viyadük, 685 metre uzunluğunda. Bir aksama olmazsa yeni yıl ile burada iki yaka viyadükle bir araya gelecek" dedi.

        Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı. Baraj havzasında su yüksekliği, 702 metreye ulaştı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 711 metreyi geçmesi ile elektrik üretimine başlanması hedefleniyor. Barajın, üreteceği enerji ile Türkiye ekonomisine yıllık 6 milyar lira katma değer sağlaması öngörülüyor.

        SON 200 METRE KALDI

        Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeri ile değişen yol güzergahlarına yapılan Yusufeli Viyadüğü'nde de çalışmalar sürüyor. 450 kişinin aralıksız çalıştığı viyadük inşaatı 'dengeli konsol' yöntemi ile yapılıyor. Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayacak viyadüğün tamamlanmasına son 200 metre kaldı. 685 metre uzunluğundaki viyadüğün yeni yıl ile tamamlanıp, devreye alınması planlanıyor.

        'TÜRKİYE'YE IŞIK SAÇMAYA BAŞLAYACAK'

        Yusufeli Barajı ile viyadük inşasını incelemek üzere bölgeye giden eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Barajın yakında enerji üretimine başlayacağını söyleyen Çelik, "Yusufeli Barajı, 100'üncü yılımızda Türkiye'ye ışık saçmaya başlayacak. Enerji üretmesine engel hiçbir durum yok. Test çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı ve geri kalan az sayıdaki işlemler de devam ediyor. İnanıyorum ki enerji üretimi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da katkıları ile hizmete girecek" dedi.

        'SONU MUTLU OLUYOR'

        Yusufeli Viyadüğü'nün de yıl sonunda tamamlanacağına da işaret eden Çelik, "Viyadük, 685 metre uzunluğunda. Şu anda 200 metresi kaldı. Bir aksama olmazsa yeni yıl ile burada 2 yaka viyadükle bir araya gelecek. Tabii daha sonra teknik işler yapılacak. Bunların yapılması ile Yusufeli'nin yol çilesi, son bulacak. Viyadükten yeni Yusufeli'ne ulaşma imkanı da daha kolay olacak. Artvin ve Yusufeli halkı çok sabır gösterdi. Yıllardır Çoruh Nehri üzerindeki barajlardan dolayı çok şeyler yaşadılar; ama sonu mutlu oluyor. Hem ülke kaynaklarının değerlendirmesi hem de modern bir ilçeye kavuşulması açısından sıkıntılı günler artık geride kalıyor" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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