ARTVİN'DE HEYELAN; KAYALAR KARA YOLUNA DÜŞTÜ  

ARTVİN'inŞavşatilçesinde meydana gelen heyelanla yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları kara yoluna aktı. Ulaşıma kapanan yol, iş makineleriyle temizlendi.

Kentte akşam saatlerinde etkili sağanak sonrası Artvin-Şavşat kara yolunun 10'uncu kilometresinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve kaya parçaları kara yoluna aktı. Ulaşıma kapanan kara yolunda araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. 2 saat süren çalışmaların ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.