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        ARTVİN'DE HEYELAN; KAYALAR KARA YOLUNA DÜŞTÜ  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 01:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 01:08
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        ARTVİN'DE HEYELAN; KAYALAR KARA YOLUNA DÜŞTÜ  
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        ARTVİN'inŞavşatilçesinde meydana gelen heyelanla yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları kara yoluna aktı. Ulaşıma kapanan yol, iş makineleriyle temizlendi.

        Kentte akşam saatlerinde etkili sağanak sonrası Artvin-Şavşat kara yolunun 10'uncu kilometresinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve kaya parçaları kara yoluna aktı. Ulaşıma kapanan kara yolunda araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. 2 saat süren çalışmaların ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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