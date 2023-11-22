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        Artvin'de ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri için butik açıldı

        Türk Kızılay ve Artvin Çoruh Üniversitesi işbirliğinde öğrencilerin faydalanması amacıyla butik açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:47
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        Artvin'de ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri için butik açıldı
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        Türk Kızılay ve Artvin Çoruh Üniversitesi işbirliğinde öğrencilerin faydalanması amacıyla butik açıldı.

        Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, üniversitenin Şehir Yerleşkesi'nde oluşturulan "Artvin Butik"in açılışında, öğrencilerin giyim ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olacaklarını söyledi.

        Can, Türk Kızılay'ı olarak çok önemli bir görev yapacaklarını belirterek, "İhtiyaçlı bir öğrencimiz kitap, defter, kalem parasını giysisine verirse eğitiminden geri kalmış olacak. Kıyafet konusunu biz üstlenerek, öğrencilerimizin daha rahat bir eğitim almasını ve yarınlarımıza daha iyi hazırlanmasını sağlamış olacağız. Buraya her öğrencimiz güler yüzle gelip, güler yüzle gidecek. İyiliğimizi de kimseyi rencide etmeden, gönülleri hoş tutarak güzellikle öğrencilerimize sunacağız." dedi.

        Türk Kızılay'ı olarak tüm ihtiyaç sahiplerine dokunacaklarını ifade eden Can, Artvin Çoruh Üniversitesi olduğu sürece mağazanın da öğrencilere hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

        Türk Kızılay Sosyal Hizmetler Direktörü Yavuz Kocamış ise ilim yolunda ter döken öğrencilere destek olmanın, yaptıkları en anlamlı işlerden biri olduğunu vurguladı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kibar da üniversite olarak Kızılay ile çeşitli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

        Mağazanın açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Kibar, "Mağazanın en yararlı bir şekilde öğrenciler tarafından kullanılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

        Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, AK Parti Artvin İl Başkanı Fatih Tahtalı, Türk Kızılay Artvin Şube Başkanı Alaaddin Güven ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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