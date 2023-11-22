Yusufeli Barajı, yıl sonunda tam dolu olarak enerji üretecek ARTVİN'deÇoruh Nehri üzerine inşa edilen Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de, depolanan su miktarı 1 milyar 900 metreküpe ulaştı. Yusufeli Barajı ve HES Kontrol Şube Müdürü Sezai Yıldız, "Yıl sonunda baraj tamamen su depolamış vaziyette, tam kapasiteye geçmiş ve enerji üretir durumda olacak" dedi.

ARTVİN'deÇoruh Nehri üzerine inşa edilen Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de, depolanan su miktarı 1 milyar 900 metreküpe ulaştı. Yusufeli Barajı ve HES Kontrol Şube Müdürü Sezai Yıldız, "Yıl sonunda baraj tamamen su depolamış vaziyette, tam kapasiteye geçmiş ve enerji üretir durumda olacak" dedi.

Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, depolanan su miktarı 1 milyar 900 metreküpe ulaştı. Türbinlerinin dönmeye başlaması ile ilk ıslak testleri başarılı sonuç veren barajda, yeni yılda tam kapasite enerji üretimine geçilecek.

'ŞU AN 703,50 METRE KOTUNDAYIZ'

DSİ 26'ncı Bölge Müdürlüğü Yusufeli Barajı ve HES Kontrol Şube Müdürü Sezai Yıldız, Türkiye ekonomisine yıllık 6 milyar lira katma değer sağlaması öngörülen barajın son durumunu DHA'ya anlattı. Yıldız, "Yusufeli Barajı'nda su tutma süreci ile beraber elektromekanik test işlemleri de devam ediyor. Toplamda 1 milyar 900 metreküp su depolandı ve maksimum işletme kotun gelinmesine 6,5 metre kaldı. Aynı zamanda elektromekanik teçhizatlarında ıslak test aşamaları ile deneme üretimleri sürüyor. Maksimum işletme kotu deniz seviyesinden 710 metre yükseklikte olacak. Şu anda 703,50 metre kotundayız. Yaklaşık 230 milyon metre küplük su depolama kapasitemiz kaldı. Bu da 6,5 metre seviyelerine tekabül etmektedir. 6,5 metrenin sonunda Yusufeli Barajı, tamamen su depolamış vaziyette tam kapasiteye gelmiş olacak. Yıl sonunda baraj tamamen su depolamış vaziyette, tam kapasiteye geçmiş ve enerji üretir durumda olacak" dedi.