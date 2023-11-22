Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Yusufeli Barajı, yıl sonunda tam dolu olarak enerji üretecek

        ARTVİN'deÇoruh Nehri üzerine inşa edilen Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de, depolanan su miktarı 1 milyar 900 metreküpe ulaştı. Yusufeli Barajı ve HES Kontrol Şube Müdürü Sezai Yıldız, "Yıl sonunda baraj tamamen su depolamış vaziyette, tam kapasiteye geçmiş ve enerji üretir durumda olacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yusufeli Barajı, yıl sonunda tam dolu olarak enerji üretecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN'deÇoruh Nehri üzerine inşa edilen Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de, depolanan su miktarı 1 milyar 900 metreküpe ulaştı. Yusufeli Barajı ve HES Kontrol Şube Müdürü Sezai Yıldız, "Yıl sonunda baraj tamamen su depolamış vaziyette, tam kapasiteye geçmiş ve enerji üretir durumda olacak" dedi.

        Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, depolanan su miktarı 1 milyar 900 metreküpe ulaştı. Türbinlerinin dönmeye başlaması ile ilk ıslak testleri başarılı sonuç veren barajda, yeni yılda tam kapasite enerji üretimine geçilecek.

        'ŞU AN 703,50 METRE KOTUNDAYIZ'

        DSİ 26'ncı Bölge Müdürlüğü Yusufeli Barajı ve HES Kontrol Şube Müdürü Sezai Yıldız, Türkiye ekonomisine yıllık 6 milyar lira katma değer sağlaması öngörülen barajın son durumunu DHA'ya anlattı. Yıldız, "Yusufeli Barajı'nda su tutma süreci ile beraber elektromekanik test işlemleri de devam ediyor. Toplamda 1 milyar 900 metreküp su depolandı ve maksimum işletme kotun gelinmesine 6,5 metre kaldı. Aynı zamanda elektromekanik teçhizatlarında ıslak test aşamaları ile deneme üretimleri sürüyor. Maksimum işletme kotu deniz seviyesinden 710 metre yükseklikte olacak. Şu anda 703,50 metre kotundayız. Yaklaşık 230 milyon metre küplük su depolama kapasitemiz kaldı. Bu da 6,5 metre seviyelerine tekabül etmektedir. 6,5 metrenin sonunda Yusufeli Barajı, tamamen su depolamış vaziyette tam kapasiteye gelmiş olacak. Yıl sonunda baraj tamamen su depolamış vaziyette, tam kapasiteye geçmiş ve enerji üretir durumda olacak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        5 öğrenciye cinsel istismar! Yurt eğitmeni tutuklandı!
        5 öğrenciye cinsel istismar! Yurt eğitmeni tutuklandı!
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
        Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü
        Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü
        Microsoft, OpenAl'dan istifa etmeyi düşünenleri işe alacak
        Microsoft, OpenAl'dan istifa etmeyi düşünenleri işe alacak
        Kuzey Kore casus uydu taşıyan bir roket fırlattı
        Kuzey Kore casus uydu taşıyan bir roket fırlattı

        Benzer Haberler

        Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki ihracatı 23 yılda 5 kat arttı
        Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki ihracatı 23 yılda 5 kat arttı
        CHP'li Mustafa Sarıgül Artvin'de konuştu:
        CHP'li Mustafa Sarıgül Artvin'de konuştu:
        Artvin'de bir ev ile samanlık yandı
        Artvin'de bir ev ile samanlık yandı
        Artvin'de ATV motorun dereye yuvarlandığı kazada sürücü öldü
        Artvin'de ATV motorun dereye yuvarlandığı kazada sürücü öldü
        Yusufeli Barajı nedeniyle yerleşim yerleri değişen köylüler yeni yuvalarına...
        Yusufeli Barajı nedeniyle yerleşim yerleri değişen köylüler yeni yuvalarına...