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        Artvin'de mercek bulutu görüldü

        Artvin semalarında mercek bulutu görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:13 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:19
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        Artvin'de mercek bulutu görüldü
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        Artvin semalarında mercek bulutu görüntülendi.

        Arhavi ilçesinde gökyüzünde çok katmanlı mercek bulutu oluştu. Görenlerin ilgisini çeken bulut, bir süre sonra dağıldı.

        Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.

        Havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşıyor, böylece mercek şeklindeki bulut meydana geliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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