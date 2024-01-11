Artvin Valiliği camına mermi isabet etti (2)
4ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Artvin'de Valilik binasının pencere camına kurşun isabet etmesiyle ilgili yapılan çalışmada polis ekiplerince 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gece saat 00.15 sıralarında Valiliğimiz Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü penceresine kurşun isabet etmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda; olayın, ilimiz nüfusuna kayıtlı 1994 doğumlu E.Ö. adlı şahıs tarafından, silahla rastgele havaya ateş açılması sonucunda meydana geldiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili araştırmalarda olay sırasında 3 şahıs ile birlikte alkollü oldukları tespit edilen E.Ö. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Başlatılan adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Artvin - Nurbay USTA
2024-01-11 22:17:13
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.