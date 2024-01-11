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        GÜNCELLEME - Artvin Valiliğinin camına "yorgun mermi" isabet etti

        Artvin Valiliği binasının camına yorgun mermi isabet etmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 21:01 Güncelleme: 11.01.2024 - 21:01
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        GÜNCELLEME - Artvin Valiliğinin camına "yorgun mermi" isabet etti
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        Artvin Valiliği binasının camına yorgun mermi isabet etmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Sabah saatlerinde mesai için Valiliğe gelen personel, bir odanın camında kurşun izi ve çatlaklar fark etti.

        Çalışanların ihbarı üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, geç saatlerde nereden ateşlendiği belli olmayan yorgun merminin camı kırarak oda zeminine düştüğü belirlendi.

        Merminin kim tarafından ateşlendiğinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

        Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bilgi İşlem Müdürlüğü penceresine kurşun isabet etmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

        Olayın Artvin nüfusuna kayıtlı E.Ö'nün (30) silahla havaya rastgele ateş açması sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "Olay sırasında 3 şahısla birlikte alkollü oldukları tespit edilen E.Ö. gözaltına alınmıştır. Başlatılan adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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