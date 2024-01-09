Artvin TSO Başkanı Seçkin Kurt gazetecilerle bir araya geldi Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, kentte faaliyet gösteren basın yayın kuruluşları ve temsilcilerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Burada konuşan Kurt, doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik yapmak için var gücüyle çalışan tüm basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.

Basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirten Kurt, "Geçmişten bugüne önemli bir gelişme gösteren Türk basınının, sorumluluklarını başarıyla yerine getiren, özellikle ilimizde büyük fedakarca emek veren basın mensuplarıyla gelişimi bizi oldukça mutlu ediyor." dedi.

Kurt, şunları kaydetti:

"Özellikle ilimizde gerçekten zor şartlarda bu işi gönülden yapan birçok arkadaşımız var. Buna her geçen gün kendilerini geliştiren iki kıymetli derneğimizi de ekleyebiliriz. Dernek yönetimi altında örgütlenen basın çalışanlarımız, toplumumuza ayna tutma ve ilimizde yaşanan sorunları, güzel olayları bizlere kısa sürede hızlı ve doğru şekilde haber verme imkanı sağlıyor."

Programa, Artvin TSO Meclis Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan, Artvin Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Yaşar Kars ve gazeteciler katıldı.