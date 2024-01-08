Artvin Adliyesinde İşyurtları Satış Mağazası açıldı

Artvin Adliyesinde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası açıldı.

Adliye binasının giriş katında bulunan mağazada, meslek edindirme kurslarındaki mahkumlarca üretilen ayakkabı, kozmetik, takı, yiyim, dekoratif ev eşyaları ve paketlenmiş gıda maddeleri gibi onlarca çeşit ürün, uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Mağazada, Türkiye'nin farklı illerindeki cezaevlerinden gelen ürünlerin yanı sıra Ardanuç Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin de ürettiği ürünler yer alıyor.

Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Bektaş, mağazayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükyurt, mağazanın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, bu mağazaların hükümlülerin ürettikleri ürünlerin vatandaşlara ulaşmasında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Mağazadan ilk alışverişi Başsavcı Büyükyurt yaptı.

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