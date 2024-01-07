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        Artvin'de heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı

        Artvin'de heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan 3 katlı bina tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 18:45 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:50
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        Artvin'de heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı
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        Artvin'de heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan 3 katlı bina tahliye edildi.

        Artvin merkeze bağlı Dere Mahallesi Yazkent mevkisinde etkili olan yağışlar nedeniyle Özer Orhan'ın evinin bulunduğu bölgede heyelan meydana geldi. Orhan ailesinin yaşadığı 3 katlı binanın yanında ve önünde toprak kaymalarına bağlı yarıklar oluştu.

        Bölgede incelemelerde bulunan AFAD ve belediye ekipleri, yıkılma tehlikesi dolayısıyla binayı tahliye etti.

        Artvin Belediyesi ekiplerince yapılan incelemelerin ardından da bölgede tahkimat ve zemin güçlendirme çalışması başlatıldı.

        - "10 kişi yaşıyorduk, Allah korudu"

        Özer Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir badire atlattıklarını ifade ederek, herhangi bir can ve mal kaybı yaşamadıkları için şükrettiklerini söyledi.

        Heyelan anında evde olduklarını ve duydukları ses sonrası hemen evi boşalttıklarını anlatan Orhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Evden çıkınca evin hemen yanında heyelan olduğunu gördük. Yukardan gelen sular toprağa baskı yaptı. Sonuçta heyelan oldu. Evimize bir şey olmadı ama tarım arazilerim zarar gördü. Yıkılma tehlikesine karşı evi boşalttık. Binanın alt katında kızım, orta katında oğlum üst katında da ben oturuyorum. Çocuklar ve eşlerimizle 10 kişi yaşıyorduk, Allah korudu. Bina yıkılmadı. İnşallah tahkimatlar bitince evimize geçeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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