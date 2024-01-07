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        Artvin'de 'riskli kayalar' endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor

        ARTVİN'de meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Artvin-Ardahan kara yolunda yamaçlarda düşme riski bulunan kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:45
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        Artvin'de 'riskli kayalar' endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor
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        ARTVİN'de meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Artvin-Ardahan kara yolunda yamaçlarda düşme riski bulunan kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor.

        Kentte etkili olan sağanak sonrası dün akşam saatlerinde Artvin-Ardahan kara yolunun 22´nci kilometresinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, yola aktı. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda Karayolları ekipleri, temizlik çalışması başlattı. Heyelan anları da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.  Son günlerde heyelanlarla taş ve kaya düşmelerinin sıkça yaşandığı bölgede, profesyonel endüstriyel dağcılar, trafiğe kapatılan Artvin-Ardahan kara yolunda güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla yamaçlara tırmandı. Dağcılar, riskli taş ve kayaları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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