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        Haberler Gündem Hava Durumu 75. KİLOMERE HIZ! Son dakika hava durumu: İki bölge için şiddetli fırtına uyarısı!

        Hem sağanak hem fırtına etkili oluyor!

        Meteoroloji'den Marmara ve Akdeniz bölgeleri için fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada fırtınanın saatte 75 kilometreye kadar etkili olabileceği kaydedildi. Öte yandan İstanbul'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde de fırtına etkili oluyor. Yağış nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş vapur seferleri de iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 11:20 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:42
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        Hem sağanak hem fırtına etkili oluyor!
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        Marmara'nın güneyi ve Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulunuldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

        Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde bölgenin batısında, öğle saatlerinden sonra ise doğusunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 17°

        Ankara

        Yağmurlu 14°

        İzmir

        Yağmurlu 17°

        Antalya

        Yağmurlu 16°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 18°

        Bursa

        Yağmurlu 13°

        Adana

        Kısmen Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 11°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -1°
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        Akdeniz'in batısında da öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, gece etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

        İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi.

        Yağış öncesinde gökyüzünde "raf bulutları (shelf cloud)" görüldü. Bulutlar Beykoz'dan da görüntülenirken İstanbul Boğazı'nda fırtına nedeniyle dalgalar kıyıya vurdu. Avrupa Yakası'nda, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ile Beşiktaş'ta da yağmura hazırlıksız yakalanan ve şemsiyesi olmayan vatandaşlar ıslanmamak için köprü altlarına, duraklara, iş yerleri ve apartmanların girişlerine sığındı.

        Taksim Meydanı'nda bazı turistler bina altlarında durmak zorunda kaldı. Fırtına'nın etkisiyle bazı vatandaşların şemsiyeleri ters döndü. Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Ataşehir, Maltepe, Tuzla, Pendik, Kartal ile Sultanbeyli de yağmur etkili oldu.

        İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 11.20 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.

        BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

        Megakentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş vapur seferleri de iptal edildi.

        İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

        Fotoğraflar: DHA

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