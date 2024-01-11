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        Artvin Valiliği camına mermi isabet etti

        ARTVİN'de valilik binasının pencere camına kimliği belirsiz bir kişinin tabancasından ateşlenen mermi, isabet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:55
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        Artvin Valiliği camına mermi isabet etti
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        ARTVİN'de valilik binasının pencere camına kimliği belirsiz bir kişinin tabancasından ateşlenen mermi, isabet etti.

        Kentte sabah saatlerinde mesaiye başlayan bir memur, valilik binasındaki pencere camında kurşun izi ve çatlaklar fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine valiliğe polis ekipleri, sevk edildi. Olay yeri inceleme uzmanı ekipler, valilik binasında inceleme başlattı. İncelemede; geç saatlerde nereden ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan merminin camı delip, oda zeminine düştüğü tespit edildi. Polis, silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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