Borçka'da bazı mahalleler birleşerek köy statüsü aldı Artvin'in Borçka ilçesinde bazı köylere bağlı 10 mahalle, yapılan referandumla birleşerek köy statüsüne geçti.

Artvin'in Borçka ilçesinde bazı köylere bağlı 10 mahalle, yapılan referandumla birleşerek köy statüsüne geçti.

Buna göre, Alaca köyüne bağlı Merkez, Orhanlı ve Işıklı mahalleleri birleşerek Ataköy köyü adını aldı.

Karşıköy köyüne bağlı Tektaş, Gürgenli, Kutliyet, Zegan ve Sanistle mahalleleri birleşerek Tektaş köyü, Güreşen köyüne bağlı Boyalı ve Kesiktaş mahalleleri birleşerek Boyalı köyü ismiyle müstakil köy statüsüne getirildi.

Artvin İl Genel Meclisi ocak ayı olağan toplantısında onaylanan değişim kararı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletildi.