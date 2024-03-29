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        Kazada yaşamını yitiren gazeteci, törenle son yolculuğuna uğurlandı

        ARTVİN'de haber takibinden dönerken, trafik kazasında yaşamını yitiren Çoruh Postası İmtiyaz Sahibi Tolga Gül (48), Artvin Gazeteciler Cemiyeti binasının önünde düzenlenen tören sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:42 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:45
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        Kazada yaşamını yitiren gazeteci, törenle son yolculuğuna uğurlandı
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        ARTVİN'de haber takibinden dönerken, trafik kazasında yaşamını yitiren Çoruh Postası İmtiyaz Sahibi Tolga Gül (48), Artvin Gazeteciler Cemiyeti binasının önünde düzenlenen tören sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaza, önceki gün Artvin-Erzurum kara yolunun 12'nci kilometresinde Oruçlu köyünde meydana geldi. Yusufeli ilçesine haber takibinden dönen TRT Haber Muhabiri Fatih Tüysüz idaresindeki 34 FZJ 841 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada, sürücü Tüysüz ile otomobildeki Artvin Çoruh Postası İmtiyaz Sahibi Tolga Gül, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tolga Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisi süren Fatih Tüysüz'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        İki dönem Artvin Gazeteciler Cemiyet Başkanlığı yapan, evli ve 2 çocuk babası Tolga Gül'ün ölümü ve 2 çocuk babası Fatih Tüysüz'ün yaralanması, bölge basın camiasını derinden üzdü.

        Gül için bugün Artvin Gazeteciler Cemiyeti binasının önünde tören yapıldı. Gazeteciler, fotoğraf makinesi, kalem, bilgisayar, Çoruh Postası Gazetesi ve Trabzonspor bayrağı ile meslektaşlarının cenazesini karşıladı. Törene, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen, Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan, meslektaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende Gül'e ait bilgisayar, fotoğraf makinesi ve tuttuğu takımı Trabzonspor'un bayrağı da sergilendi.

        'TOLGA MESLEĞİNE AŞIKTI'

        Tolga Gül'ün eşi Arzu Gül, törendeki konuşmasında, "Çoruh TV'de çalışırken Tolga ile tanıştım. Önce çok iyi arkadaş, sonra dost olduk. Baktık ki bizden çok iyi dost olur, evlendik. 24 yıldır evliydik. Tolga, Artvin'i çok sevdi. Tolga'yı eleştirdiler, hep ben üzüldüm. 'Boş ver herkes kendi düşüncesini yansıtıyor' diyordu. Tolga, Artvin'i çok sevdi, mesleğine aşıktı, Trabzonspor'u çok sevdi. Ailesini çok sevdi, kendisini eleştirenleri çok sevdi. Ona hakkınızı helal edin" dedi.

        Törenin ardından Gül'ün cenazesi, Artvin Merkez Camisi'ne götürülüp, kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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