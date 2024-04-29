Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Kar eriyince çıktıkları yaylada 9 evin yıkıldığını gördüler

        ARTVİN'in Şavşat ilçesine bağlı Taşlı Yaylası'na çıkan köylüler, kışın yağan kar ve meydana gelen çığda 9 evin yıkıldığını tespit etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:48 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar eriyince çıktıkları yaylada 9 evin yıkıldığını gördüler
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN’in Şavşat ilçesine bağlı Taşlı Yaylası'na çıkan köylüler, kışın yağan kar ve meydana gelen çığda 9 evin yıkıldığını tespit etti. Hasar gören yapıların onarımına başlandı.

        İlçede sert geçen kış, yaşamı olumsuz etkilerken, yüksek rakımdaki köy ve yaylalarda da yıkıma neden oldu. İlçeye bağlı Taş Yaylası’nda yoğun kar yağışı ve meydana gelen çığ nedeniyle 9 ev yıkıldı. Bahar ayları ile yaylaya gelen köylüler, yıkılan evlerinin onarımına başladı.

        ‘9 YAYLA EVİMİZ KULLANILAMAZ HALDE’

        Son yılların en sert kışını geçirdiklerini söyleyen Pınarlı köyü muhtarı Oktay Çelik, “Bu yıl bölgemize son 30 yılın en büyük kar yağışı düştü. Bugünlerde komşularımız yaylaya çıkma hazırlıkları yaparken eksiklikleri görmek için Taşlı Yayla bölgesine giden vatandaşlar hüsrana uğradı. Biz köy muhtarlığı olarak durumu ilgili yerlere bildirdik. Şu an o yaylada 9 evimiz tamamen kullanılamaz halde. Yetkililerimizden bu komşularımıza yardımcı olmalarını talep ediyorum. Yaylacılık o bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biridir” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        İspanya Başbakanı Sanchez kararını açıkladı
        İspanya Başbakanı Sanchez kararını açıkladı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni

        Benzer Haberler

        Artvin'de horoz dövüştürüp bahis oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira ceza
        Artvin'de horoz dövüştürüp bahis oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira ceza
        "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri" sona erdi
        "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri" sona erdi
        Murgul'da Çocuk Şenliği düzenlendi
        Murgul'da Çocuk Şenliği düzenlendi
        Artvin'de güreştirilen boğa, tribüne çıktı
        Artvin'de güreştirilen boğa, tribüne çıktı
        Artvin'de "Yusufeli Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı
        Artvin'de "Yusufeli Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı
        Arhavi'de OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        Arhavi'de OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı