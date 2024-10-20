Doğal gazdan zehirlenen Barış öldü, babaannesi tedaviye alındı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, doğal gazdan zehirlenen Barış Gümüş (17) hayatını kaybetti, babaannesi Bilor Gümüş (70) ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçenin Yeniköy Mahallesi, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Barış Gümüş'ten haber alamayan yakınları, yaşadığı apartmanın 5'inci katındaki eve girdi. Aile fertleri, Barış Gümüş ile babaannesi Bilor Gümüş'ün yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibinin doğal gaz zehirlenmesinden şüphelenilmesi üzerine doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri de eve çağrıldı. Ekiplerin yaptığı ölçümde, evde karbonmonoksit gazı belirlendi. Doğalgazdan zehirlendiği anlaşılan Barış ve Bilor Gümüş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barış Gümüş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ağır olan Bilor Gümüş de Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Barış Gümüş'ün cenazesi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.