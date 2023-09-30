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        "Ardanuç Boğa Güreşleri ve Kültür Sanat Festivali" başladı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Ardanuç Boğa Güreşleri ve Kültür Sanat Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 22:42 Güncelleme: 30.09.2023 - 22:58
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        "Ardanuç Boğa Güreşleri ve Kültür Sanat Festivali" başladı
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        Artvin'in Ardanuç ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Ardanuç Boğa Güreşleri ve Kültür Sanat Festivali" başladı.

        Boğa Güreşlerini Yaşatma Derneği tarafından ilçe merkezindeki arenada düzenlenen ve 2 gün sürecek güreşlerin ilk gününde "deste", "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde 34 boğa güreşti.

        Güreşlerde, "büyükorta" kategorisinde İrfan Taşocak'a ait "Abargi", "deste" kategorisinde Fatih Kır'a ait "Beş Numara", "ayak" kategorisinde Yılmaz Köse'ye ait "Boyka" ve "küçükorta" kategorisinde ise İsmet Öztürk'e ait "Dodo" isimli boğalar birinci oldu.

        Boğa Güreşlerini Yaşatma Derneği Başkanı Emrah Yılmaz, yaptığı açıklamada, Artvin'in ilçelerinin yanı sıra Erzurum ve Rize'den de boğaların güreşe getirildiğini söyledi.

        Orman Bölge Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ilçeye kazandırdığı arenada yapılan ilk güreş olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Sadece boğa güreşleri değil, karakucak güreşlerinin ve çeşitli sportif faaliyetlerinin yapılacağı bir alan. Sezon sonu olduğu için son boğa güreşlerini ilçemizde yapalım dedik. 70'e yakın boğamız var. Kıyasıya bir mücadele var. Yarın da devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, güreşlerde toplam 250 bin lira para ödülü dağıtılacağını bildirdi.

        Festival, yarın yapılacak "başaltı", "küçükbaş" ve "baş" kategorilerindeki güreşlerle sona erecek.

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