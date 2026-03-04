Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Şavşat kara yolu tek yönlü ulaşıma açıldı. Bölgede son günlerde etkisini sürdüren yağışlar dolayısıyla kara yolunun 32. kilometresinde heyelan meydana geldi. Kara yolu, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin yola sürüklenmesi nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Yol, Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası tek şeritten ulaşıma açıldı.

