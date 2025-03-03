Artvin'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 4, Ardanuç'ta 5, Arhavi'de 1, Borçka'da 8, Murgul'da 1, Şavşat'ta 4, Yusufeli'nde de 1 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

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