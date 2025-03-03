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        Artvin'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Artvin'de kar nedeniyle kapalı 24 köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:38
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        Artvin'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Artvin'de kar nedeniyle kapalı 24 köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

        Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 4, Ardanuç'ta 5, Arhavi'de 1, Borçka'da 8, Murgul'da 1, Şavşat'ta 4, Yusufeli'nde de 1 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri söz konusu yollarda başlattığı çalışmaya devam ediyor.

        Öte yandan, Artvin Belediyesi şehir merkezinde cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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