Artvin'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Artvin'de kar nedeniyle kapalı 24 köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.
Artvin'de kar nedeniyle kapalı 24 köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.
Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 4, Ardanuç'ta 5, Arhavi'de 1, Borçka'da 8, Murgul'da 1, Şavşat'ta 4, Yusufeli'nde de 1 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri söz konusu yollarda başlattığı çalışmaya devam ediyor.
Öte yandan, Artvin Belediyesi şehir merkezinde cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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