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        Artvin'de farklı suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı

        Artvin'de farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 39 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:20 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:20
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        Artvin'de farklı suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı
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        Artvin’de farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 39 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince aranan şahısların bulunmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 1, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 6 ve ifadeye yönelik 28 olmak üzere 39 şüpheli yakaladı.

        Açıklamada, kentin huzuru ve güvenliği için suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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