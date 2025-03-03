Artvin'de farklı suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı

Artvin’de farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 39 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince aranan şahısların bulunmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 1, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 6 ve ifadeye yönelik 28 olmak üzere 39 şüpheli yakaladı.

Açıklamada, kentin huzuru ve güvenliği için suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.