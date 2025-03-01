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        Artvin'de meydana gelen çığda iş makineleri ve bakımevinde hasar oluştu

        Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:08
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        Artvin'de meydana gelen çığda iş makineleri ve bakımevinde hasar oluştu
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        Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ hasara neden oldu.

        İlçenin Atanoğlu köyü Borçka-Camili karayolunun 15'inci kilometresinde dün akşam saatlerinde çığ meydana geldi.

        Yamaçtan kopan kar kütlesi, bölgede karla mücadele faaliyetlerinde kullanılan 2 iş makinesi ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 102. Şube Şefliğine ait bakımevinin üzerine düştü.

        Bakımevinde ve iş makinelerinde hasar meydana geldi.

        Kar altında kalan iş makinelerinin çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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