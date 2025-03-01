Artvin'de meydana gelen çığda iş makineleri ve bakımevinde hasar oluştu
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ hasara neden oldu.
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ hasara neden oldu.
İlçenin Atanoğlu köyü Borçka-Camili karayolunun 15'inci kilometresinde dün akşam saatlerinde çığ meydana geldi.
Yamaçtan kopan kar kütlesi, bölgede karla mücadele faaliyetlerinde kullanılan 2 iş makinesi ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 102. Şube Şefliğine ait bakımevinin üzerine düştü.
Bakımevinde ve iş makinelerinde hasar meydana geldi.
Kar altında kalan iş makinelerinin çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.
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