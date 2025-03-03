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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: 64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza | Son dakika haberleri

        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!

        Kayseri'de, ev hayvanları maması ve ilaçları üzerine kurdukları şirkette kâr payı verecekleri iddiasıyla sermayelerine ortak ettikleri 64 kişiyi, yaklaşık 24 milyon TL dolandırdığı önü sürülen tutuksuz sanık Volkan A., 157.5 yıl hapis ve 350 bin TL para cezasına çarptırıldı, firari olarak aranan kardeşi M.A.'nın dosyası ise ayrıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:10 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:10
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        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022'de, ev hayvanları maması ve ilaçları üzerine şirket kuran M.A. ve Volkan A. kardeşlerin kâr vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla çalışma başlattı.

        YÜZDE 20 İLÂ 40 KÂR PAYI VAADİ

        DHA'daki habere göre dolandırıldıklarını öne süren 32 kişinin başvurusuyla, 2 kardeş takibe alındı. İncelemelerde kardeşlerin, kurdukları şirkette ürünlerini satanlara yüzde 20 ile 40 aralığında kâr payı vereceklerini ileri sürüp, sermayelerine ortak ettikleri tespit edildi.

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        64 KİŞİYİ 24 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

        Dolandırıcılık yaptıkları belirlenen M.A. ve Volkan A., evlerine düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. İncelemelerde, alınan ifadelere göre, toplamda 64 kişinin 24 milyon TL dolandırıldığı belirlendi. Şüpheli 2 kardeş tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 kardeş hakkında 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan dava açıldı. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Volkan A. ile firari kardeşi M.A. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

        157.5 YIL HAPİS VE 350 BİN TL PARA CEZASI

        Mahkeme heyeti, sanık Volkan A.'yı, 57 mağdura yönelik eyleminden dolayı 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan toplam 157.5 yıl hapis ve 350 bin TL cezaya çarptırdı. Mahkeme, sanığın 7 mağdura yönelik eyleminden dolayı ise aynı suçtan delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. Heyet, firari M.A.’nın ise, dosyasının ayrılmasına hükmetti.

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