Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Gayemiz ecdattan tevarüs ettiğimiz emsalsiz mirası daha da zenginleştirip gelecek kuşaklara aktarmak, sonraki nesillere güçlü bir Türkiye emanet etmektir" ifadelerinini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"(30 Ağustos Zafer Bayramı) Ordumuz ve milletimiz bu zaferle kendini bulmuş, özgüven tazelemiş, Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur.

İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden, zorluklara ve engellere aldırmadan çalışacağız.

1922'de Dumlupınar'da güçlenen zafer yürüyüşümüz, bin yıldır kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. İnşallah ebediyen de devam edecektir."

"DURMADAN DİNLENMEDEN ÇALIŞACAĞIZ"

Bu zafer İstiklal Harbinin en kritik eşiğidir. 1071'de Malazgirt'te başlayan 1922'de Dumlupınar'da güçlenen zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz bir şekilde devam etmektedir inşallah ebediyyen devam edecektir. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin bütün kahramanlarını şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Kurtuluş savaşımızı sevk ve idare eden büyük millet meclisimizin tüm mensuplarına Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tüm şehit ve gazilerimizi kemal-i edeple yâd ediyorum.